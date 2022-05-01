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Любителей тюменских наличников приглашают на краеведческий конкурс

Общество, 18:23 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в XI городском краеведческом конкурсе "Памятники Тюмени" — "Тюменское зодчество: от дымника до наличника" можно по 18 мая. Конкурс посвящен элементам декорирования местных памятников историко-культурного наследия.

Стать его участниками могут жители Тюмени в нескольких возрастных категориях. Номинация "Кружевной рисунок дома" рассчитана на ребят от 6 до 9 лет, им предлагают ответить на вопросы и нарисовать дом с наличниками, резными воротами, украшенный красивым дымником и водостоком. В номинации "Резное кружево Тюмени" детям от 10 до 14 лет нужно выполнить несколько заданий, в том числе определить по фотографиям исторические здания, которые находятся в Тюмени, и составить познавательную экскурсию. В номинации "Тюмень нарядная" тюменцам от 15 лет и старше предлагают отыскать местоположение памятников истории и культуры по фрагментам декора, написать эссе и сфотографироваться возле одного из памятников.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Буклеты с заданиями можно скачать по ссылке, свои ответы и фотографии нужно прислать на электронный адрес citylib-history@yandex.ru.

Награждения победителей и призеров одиннадцатого городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" и закрытие дней исторического и культурного наследия состоится 1 июня.

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# памятники архитектуры

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