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Субботники прошли на 100 объектах культурного наследия Тюменской области

Общество, 18:38 11 мая 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Всероссийская акция "День заботы о памятниках" прошла в Тюменской области на территории более чем 100 объектов культурного наследия. Участие в субботниках приняли около 700 волонтеров.

Так, один из субботников в Тюмени прошел на объектах, расположенных по адресу улица Володарского, 24 и Володарского, 27. Кроме лекций и экскурсий, посвященных истории и значимости объектов культурного наследия, организаторы попробовали новые форматы. В Тобольске состоялся квест "Чистые игры", участники которого изучили раздельный сбор отходов и прибрались на братских могилах, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

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# волонтеры , объекты культурного наследия , субботники

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