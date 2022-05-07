Холодник, сбитень и бульба: в Ишиме завершился месяц белорусской культуры

| Фото: предоставлены Лилией Митиной | Фото: предоставлены Лилией Митиной

Около 40 человек посетили кулинарный вояж, который завершил месяц белорусской культуры в библиотеке им. А.И. Васильева в Ишиме. Изюминкой мероприятия стал мастер-класс по изготовлению национального напитка – сбитня.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила сотрудник культурного учреждения Лилия Митина.

На празднике гостей познакомили с культурой и обычаями белорусов, а в завершение предложили попробовать национальные блюда: драники, клецки, холодник – аналог русской окрошки, картофель, огурцы и грибы, засоленные по традиционным народным рецептам.

| Фото: предоставлены Лилией Митиной | Фото: предоставлены Лилией Митиной

"Праздник пришелся по душе и приглашенным и хозяевам. Мы сами сшили передники для встречи гостей и изготовили начельники из тесьмы с традиционным белорусским орнаментом. У белорусов и других славянских народов они являются и частью гардероба, и своего рода оберегом", - пояснила Лилия Митина.

По словам библиотекаря, в течение месяца для читателей работала книжная выставка-история "Открой для себя Беларусь". Также горожане посетили мастер-класс по росписи гипсовой фигурки аиста – символа Белоруссии.

Дошкольники стали участниками интерактивной программы "Как вас звать – величать". Через игру узнали о традициях белорусского народа и любимом народном овоще – картошке. Перевоплотились в актеров в небольшой одноименной постановке по мотивам народной сказки.

Всего в мероприятиях месяца белорусской культуры приняли участие около 6 тыс. человек. Событие прошло в рамках тематического проекта "Единство непохожих", приуроченного к Году культурного наследия народов России.

Библиотекарь рассказала, что в мае в Ишиме стартовал месяц культуры народов Севера в первой модельной библиотеке региона. Другим городским библиотекам города предстоит подхватить эстафету и познакомить читателей с культурами разных народов.

Инна Кондрашкина