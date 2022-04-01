Святослав Шитов расскажет тюменцам о домовой резьбе и сибирских игрушках

| Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Лекция Святослава Шитова по истории тюменской домовой резьбы и сибирской деревянной игрушки пройдет в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева в Тюмени 20 апреля в 16 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Встреча состоится в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия. Святослав Шитов – мастер резьбы по дереву, краевед, коллекционер. Многие годы он вместе со своим отцом – почетным гражданином Тюмени Вадимом Шитовым – принимал участие в реставрации деревянных памятников архитектуры. Руками тюменских мастеров отреставрировано большинство элементов деревянной домовой резьбы на объектах историко-культурного наследия города. Сегодня Святослав Шитов активно занимается возрождением традиций изготовления сибирской деревянной игрушки.

В рамках встречи пройдет ретропрезентация книг Вадима Шитова "Резная мелодия Тюмени" и Святослава Шитова "Волшебный мир сибирской деревянной игрушки".

Всех интересующихся историей города и тюменской домовой резьбы ждут по адресу: ул. Щербакова, 11. Телефон для справок: 22-52-37.

Возрастное ограничение: 12+.