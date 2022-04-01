Выставку боди-арта с народными узорами представили на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставку "Возрождая традиции" открыли организаторы XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" на Цветном бульваре в Тюмени 15 апреля.

До 24 апреля тюменцы и гости города могут увидеть фотоработы, на которых изображены участники "Студвесны" с народными росписями на лице и руках. Среди них – городецкая, мезенская, жостовская, хохломская, гжельская, федосинская, палехская. Рядом с каждым снимком размещена информация о происхождении того или иного узора.

"2022 год – это Год культурного наследия народов России. Во время "Студенческой весны" мы решили, что было бы классно соединить традиции народов России и нашего фестиваля", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор XXVII областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

Участницы "Студенческой весны" Наталья Солощенко и Ангелина Кузьменкова пришли на открытие выставки неслучайно. Они – одни из тех, кто запечатлен на фотографиях.

Девушки рассказали, что им предложили побыть моделями на фотосессии в направлении "Мода". Девушки не догадывались, какие образы им примерят, что получится в итоге. "Необычно участвовать в таких фотосессиях. Это красиво. Неожиданно, что выставку показывают в центре города", – поделились девушки.

Открытие фотовыставки прошло шумно. Возле арки на Цветном бульваре расположилась импровизированная сцена, на которой выступили певцы, танцоры, творческие коллективы. Среди прохожих проводились конкурсы, в которых разыгрывали мерч с символикой фестиваля. Участники могли попробовать себя в рэпе. Это тоже народное творчество, считают организаторы, потому что музыкальное направление зародилось на улице.

17 апреля выставка на один день будет перемещена в ДК "Нефтяник", где в 18 часов начнется гала-концерт. На мероприятии назовут обладателей Гран-при, которые отправятся на Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре и Челябинске. После выставку вернут на Цветной бульвар.

Инна Пахомова