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Ремесленники Тюмени откроют новый сезон 1 мая

Общество, 09:17 14 апреля 2022

Тюменское музейное-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейное-просветительское объединение

Интерактивно-ярмарочная площадка выходного дня "Четвертый ремесленный сезон" начнет работу в музее "Дом Машарова" с 1 мая по 30 августа. Об этом сообщает Тюменское музейное-просветительское объединение.

Каждые выходные мастера будут делиться с аудиторией своим опытом и умениями на лекциях, выставках, мастер-классах, интерактивных, развлекательных и познавательных мероприятиях. Площадка начнет работать с 1 мая по адресу6 ул. Ленина, 24.

Также музей приглашает к сотрудничеству новых мастеров, готовых обучать и передавать свои знания, демонстрировать, продвигать и сохранять вековые традиции народного искусства. Откликнуться можно по номеру телефона: 8 (3452) 46-13-10.

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# мастера , музей Дом Машарова , Тюменская область

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