Рассказы об Омске и дегустация обдорского чая ждут гостей музея тюменских историй

| Фото: vk.com/tekutyevka72 | Фото: vk.com/tekutyevka72

Путешественница, блогер из Тюмени Ольга Самсонова расскажет об Омске в рамках случайных встреч в музее тюменских историй 6 апреля, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель музея Оксана Усманова.

"Рассказы об Омске помогут тюменцам внимательно рассмотреть те интереснейшие места, которые там есть. Чтобы попасть в город с историей, не обязательно ехать за границу",- добавила Оксана.

Спикер встречи Ольга Самсонова расскажет о своем жизненном и профессиональном опыте, представит Омск как туристическое и историческое направление. Мероприятие пройдет в формате беседы. Гости вечера попробуют авторский обдорский чай. Встреча будет интересна тем, кто хочет узнать больше о внутреннем туризме, взглянуть на привычные города в новом ракурсе.

Встреча пройдет по адресу: ул. Сакко 41, начало - в 19 часов. Вход: 500 рублей.

Добавим, 10 апреля в музее тюменских историй выступит ансамбль "Горицвет". Коллектив исполнит духовные стихи на русском, украинском, сербском языках. 23 апреля для юных тюменцев покажут театральный спектакль "Курочка Ряба".

Более подробная информация по телефону 8-912-925-6929.

Юлия Карандашева