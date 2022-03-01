Креативная экскурсионная программа откроет Ишим в новом свете

| Фото: личный архив Катерины Проскуряковой | Фото: личный архив Катерины Проскуряковой

20 учеников четвертого класса из Сорокино стали первой туристической группой, которая посетила новую экскурсию Топ-10 исторических мест Ишима 24 марта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила экскурсовод Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Катерина Проскурякова.

По ее словам, похожая экскурсия по интересным местам Ишима проводилась. Но точек было очень много, и внимание туристов рассеивалось. Поэтому музейщики выделили десять исторических объектов, о которых обязательно должны знать ишимцы и гости города.

В Топ вошли Богоявленский собор, Никольский храм, в котором находится чудотворная икона Евфимии Всехвальной, и памятник Прасковье Луполовой, тюремный замок XIX века, усадьба купца Клыкова, музей Ершова – бывшая женская гимназия, педагогический институт, детская библиотека – памятник деревянного зодчества, городская управа, железнодорожный вокзал, кинотеатр им. 30-летия ВЛКСМ – яркий образец конструктивизма.

"Экскурсия уникальна, потому что на ней можно посетить второй этаж Богоявленского собора, который раньше был закрыт для широкой публики. Ребята были в восторге! Там они посмотрели остатки лепных украшений под куполом, прикоснулись к прошлому города через экскурсию по главной архитектурной и исторической достопримечательности Ишима, прекрасному памятнику в стиле сибирского барокко, построенному в 1814 году", - отметила экскурсовод.

Катерина Проскурякова рассказала, что для многих ребят стало открытием, что обычный жилой дом в самом центре города – это бывший тюремный замок. На сегодняшний день общество охраны памятников предлагает отреставрировать объект, чтобы проводить экскурсии внутри здания.

В рамках экскурсии дети могут посмотреть представление кукольного театра музея Ершова "Кот ученый" или стать участниками мастер-класса по рисованию. Записаться на мероприятие можно по телефоны: 8 (34551)2-38-17, 8-982-934-35-67.

Инна Кондрашкина