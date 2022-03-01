В Тюменской области пройдет I фестиваль-конкурс юных исполнителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финал I областного вокального фестиваля-конкурса юных исполнителей пройдет в формате open-air на площади 400-летия Тюмени 1 июня. Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на заседании региональной Общественной палаты, посвященном Году культурного наследия народов России.

"В в течение года культурного наследия в регионе пройдет более 200 тематических событий. Ждут жителей Тюменской области и абсолютно новые фестивали и конкурсы", - отметила она.

12 июня в Тюменской области впервые пройдет хоровой фестиваль-конкурс. Битва наших талантливейших хоров из муниципалитетов. 17 июля – Единый день фольклора. Ко Всероссийскому празднику присоединятся коллективы региона. 4 ноября - Областной конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ". Масштабный праздник музыки в новом ЦКР в пос. Московский Тюменского района.

Среди традиционных мероприятий в Год культурного наследия запланировано провести областной фестиваль национальных культур "Мост Дружбы", выставку "Богата народами Россия", культурно-просветительский проект "Фольклор на улицах Сибири", фестиваль творческих любительских коллективов Тюменской области. В регионе пройдет презентация федерального выставочного проекта "Широка страна моя родная".