Бухарский сад появится в Тюменском районе в Год культурного наследия

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Бухарский сад посадят в с. Ембаево Тюменского района в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" в мае, в Год культурного наследия.

"Вокруг нашего ансамбля Большой мечети растут вековые кедры, сосны и ели. Они были высажены почти 130 лет назад нашими старожилами. Раз они потихоньку взрослеют и утрачиваются мы хотели бы дополнить этот сад новыми деревьями. Эти, конечно, тоже будут ели, сосны и кедры. Кедр можно воспринимать как символ нашей территории. Сад планируем посадить в рамках "Ночи музеев" и Года культурного наследия народов России", – рассказала хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Центра культуры и досуга "Юность" Нэля Файзуллина.

Пока что территория не имеет названия Бухарский сад, но его обязательно присвоят после озеленения. Как рассказала Неля Файзулина, большая часть жителей с. Ембаево являются потомками бухарцев, которые пришли в населенный пункт с караванами в XVII веке. "Есть большие кланы фамилий – Муртазины, Сайдуковы, Бурундуковы. Их потомки живут у нас в селе и в городе. Мы бы хотели пригласить их, чтобы каждая семья посадила деревья в честь своих предков", – добавила Нэля Файзуллина.

Принять участие в высадке зеленых насаждений смогут все желающие. Информацию об акции планируют опубликовать в социальных сетях.

Инна Пахомова