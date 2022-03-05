Тюменская область появится на вышитой карте России

| Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте

Тюменская мастерица Екатерина Макарова вышивает карту региона, которая станет частью "Вышитой карты России". Масштабный проект объединяет рукодельниц со всей страны.

Инициатором проекта "Вышитая карта России" является Чувашская Республика. Координатором акции в Тюменской области стал Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. "В прошлом году представители Чувашской Республики создали вышитую карту своего региона. В год культурного наследия народов России они решили объединить всех мастериц страны в своем проекте и вручную вышить карту Российской Федерации, используя традиционные этнические орнаменты той или иной местности", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая центром промыслов и ремесел Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Анна Литовченко.

Сотрудники тюменского музейного комплекса разработали эскиз, в нем использованы мотивы южных хантов и манси. Анна Литовченко добавила, что в фонде музея хранятся рубахи из крапивного полотна, украшенные хантыйской вышивкой — такая одежда является шедевром орнаментального искусства.

Екатерина Макарова приступила к работе в середине февраля. Вышивку она должна завершить и передать музейщикам к 11 марта. Помимо вышитой карты региона Екатерина Макарова создаст демонстрационный орнамент, который будет выставляться рядом с вышитой картой страны. На нем покажут орнаменты не только хантов и манси, но и изображения вышивок других народов, которые живут на территории Тюменской области — чуваши, татары, марийцы.

Размеры карты России, созданной рукодельницами со всей страны, составят 3 метра на 6 метров 71 сантиметров. Ее собираются презентовать 12 июня в Чебоксарах на концерте под руководством Надежды Бабкиной. "После эта карта начнет путешествие по субъектам РФ. Возможно, ее привезут и к нам. 12 декабря ее презентуют в Москве", — резюмировала заведующая центром промыслов и ремесел музейного комплекса.

Инна Пахомова