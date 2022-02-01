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Около 100 экспонатов представлено на выставке в Тюмени к Году культурного наследия народов России

Общество, 12:11 17 февраля 2022

со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте | Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте

Выставка "Богата народами Россия" начала действовать в Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Она посвящена Году культурного наследия народов России, сообщает учреждение.

Экспозиция включает фотовыставку и электронную выставку под общим названием "Традиции живая нить", инсталляцию "Русская изба".

Посетители могут увидеть литературу из фонда Тюменской областной научной библиотеки, предметный ряд, символизирующий культуру народностей, населяющих Тюменскую область, экспонаты Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Дворец национальных культур "Строитель" предоставил национальные куклы, народные музыкальные инструменты, предметы быта и одежды различных национальностей.

Экспозиция включает около 100 экспонатов, в том числе предметы 19 века - одежду, игрушки, обереги, праздничные атрибуты.

На фотовыставке представлены 26 фотографий с изображением народных промыслов России с QR-кодами. При наличии смартфона или другого устройства можно познакомиться с особенностями промыслов, узнать историю их возникновения и развития.

Выставка действует до конца 2022 года. Вход бесплатный.

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# выставка , культурное наследие , Тюменская областная научная библиотека

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