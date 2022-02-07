Тоболяки хотят восстановить уникальный храм с фреской Страшного суда в опустевшей деревне "гробовщиков"

Храм в честь Рождества Христова в деревне Кугаева | Фото: группа "Кугаевское землячество" Вконтакте Храм в честь Рождества Христова в деревне Кугаева | Фото: группа "Кугаевское землячество" Вконтакте

Деньги на восстановление кровли храма в честь Рождества Христова, расположенного в деревне Кугаева Тобольского района, собирают неравнодушные местные жители. Крыша каменной церкви конца XVIII — начала XIX века пострадала от урагана, однако своевременно взяться за ремонт объекта было просто некому. Церковь до последнего времени была буквально бесхозной — ее не было на балансе ни у сельского поселения, ни у района. Да и сама деревня, где находится храм, из "вымирающих" — постоянно там проживают девять человек. Но тобольские историки и представители Кугаевского землячества уверены, что некогда богатейший, а ныне "забытый" храм Левобережья, заслуживает быть возрожденным.

Из истории храма

Старинное село Кугаево расположено в 27 километрах ниже по Иртышу от Тобольска. Самое раннее упоминание о населенном пункте относится к 1610 году. В первой половине XVII века в Кугаево была построена первая деревянная церковь Рождества Христова. Впоследствии она несколько раз обновлялась, но неизменно ветшала, и крестьяне задумали выстроить каменный храм. Новая каменная церковь была освящена в 1806 году.

"Это единственная каменная церковь на Левобережье в районе Тобольска. Внутри уникальная большая фреска — "Страшный суд". Справа художник написал грешников, идущих в ад, слева - праведников, которых ведет в резной терем Рай апостол Петр, а посредине — прикованного к столбу "милостивого блудника", у которого злых и добрых дел оказалось поровну", — рассказывает историк, преподаватель Тобольского педагогического института Евгений Панишев, который пытается привлечь внимание к судьбе приходящего в упадок храма с начала 2000-х годов.

Фрагмент фрески "Страшный суд" в церкви в честь Рождества Христова в деревне Кугаева | Фото: предоставлено Евгением Панишевым Фрагмент фрески "Страшный суд" в церкви в честь Рождества Христова в деревне Кугаева | Фото: предоставлено Евгением Панишевым

Церковь имела богатейший приход, что позволяло содержать ее в образцовом порядке и богатом убранстве. Вот, к примеру, что в ней имелось, согласно описи имущества от 1864 года: "царские врата резные, покрытые золотом с изображением среди них Благовещения Пресвятой Богородицы и по углам четырех евангелистов", "в алтаре образ Господа Вседержителя медный позолоченный", "крест напрестольный серебряный под золотом 84 пробы весом 1 фунт 24 золотника (более 500 гр.)" и еще более 400 предметов.

В праздничные дни под колокольный звон стекался сюда народ из ближайших деревень. Главной святыней храма была икона Рождества Христова с изображением явления звезды и ангела волхвам, избиение младенцев и бегства в Египет, написанная в 1671 году.

"Кугаева была волостным центром и центром прихода. Сюда приезжали со всей Кугаевской волости, это практически всё Левобережье, где больше сорока деревень. Здесь крестили детей, венчались, исповедовались, причащались. Жители села имели прозвище "гробовщики" — со всего прихода привозили умерших, отпевали в церкви и хоронили на кладбище при ней", — говорит Евгений Панишев. У храма сохранились некоторые надгробия.

Печальна судьба храма в советские годы. В 1929 году по Тобольску прокатилась волна требований "со стороны трудящихся" закрыть культовые сооружения. К февралю 1930 перестали действовать 16 городских храмов.

"В июне 1937 года в "Тобольской правде" некто Вторушин сокрушался, что Бронниковская и Кугаевская церковь до сих пор открыты для прихожан, "а попы ведут активную работу среди колхозников". Через несколько дней в Кугаево прикатили веселые ребята — комсомольцы. Подцепили цепь к золотым крестам и машиной своротили их. После этого началось "изъятие ценностей", — пишет историк Панишев.

В августе и октябре того же года в Тобольском тюремном замке были расстреляны священники Кугаевской церкви — отец Николай (Дмитриев) и отец Вениамин (Добромыслов). В последующем в храме размещались колхозный архив, зернохранилище, клуб и склад.

Кугаевская церковь, 1993 год | Фото: предоставлено Евгением Панишевым Кугаевская церковь, 1993 год | Фото: предоставлено Евгением Панишевым

В 1999 году все храмы города и района были переданы Тобольско-Тюменской епархии, однако Кугаевская церковь осталась без присмотра.

Никому не принадлежит

"Так получилось, что храм "забыли", на деле он никому не принадлежит. Когда церковь закрыли в 1937 году, в ней сделали сельский клуб, и она как клуб поступила на баланс Овсянниковского сельского совета", — говорит Евгений Панишев.

И хотя в наши дни опустевшее здание до последнего момента не числилось в официальных реестрах как чья-либо собственность, об историко-культурном значении храма не забывали. Подробно прочесть о его ценности можно в сборнике "Архитектурное наследие Тюменской области" под редакцией искусствоведа Елены Козловой-Афанасьевой, более того — церковь имеет охранный статус.

"В соответствии с приказом комитета по культуре департамента по делам культуры, молодежи и спорта администрации Тюменской области от 18.02.1999 № 26 церковь, расположенная в деревне Кугаева Тобольского района Тюменской области, включена в перечень выявленных объектов культурного наследия с наименованием "Храм Богородицы", — сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Летом 2021 года в администрации Тобольского района подняли вопрос о бесхозности храма в честь Рождества Христова. В результате он обрел собственника.

"Здание теперь на балансе у администрации Тобольского района, оформлено право муниципальной собственности. Мы приняли его недавно как бесхозный объект", — прокомментировали в отделе по имуществу администрации Тобольского района.

Всё это время о храме заботились неравнодушные к своему историческому культурному наследию тоболяки — пытались не только привлечь внимание общественности к уникальному памятнику, но и собственными силами сберечь стремительно ветшающий без должного присмотра храм.

Силами местных жителей

В мае 2014 года на церкви Рождества Христова прошел первый субботник. В нем принимали участие служители церкви Семи отроков Эфесских Тобольска, местные жители и просто неравнодушные люди. На две трети была очищена холодная церковь. Окна, на которых нет решеток, закрыли деревянными щитами.

Впоследствии тоболяки своими силами сделали многое: церковь полностью очистили от мусора и навоза, на собранные средства вставили окна, настелили пол в приделе.

Субботники на территории храма проходят и по сей день, есть у церкви и постоянные хранители.

"Есть там местные жители — семья Чарковых, они следят за храмом, он под замком, всё у них закрыто, не дают его расхищать", — поделилась в разговоре с ИА "Тюменская линия" глава Овсянниковского сельского поселения Светлана Савина.

Она отметила, что сейчас в деревне Кугаева числится десять хозяйств и прописаны 23 человека, а постоянно проживают всего 9 человек.

"За последние 18 лет население Кугаева сократилось в несколько раз. Когда я поднимал вопрос о сохранении храма еще в начале 2000-х годов, главным вопросом было то, что до деревни нет дороги. Теперь деревня стала умирающей, и возникает вопрос, для кого эту дорогу строить. Но без нее невозможно начать реставрацию уникальной церкви", — говорит Евгений Панишев.

Историк и представители "Доброй воли", старейшего в Тобольске неформального объединения, занимающегося вопросами местного культурного наследия, считают, что церковь нужно восстановить и вновь придать ей статус приходской, поскольку других церквей на левом берегу Тобольска уже нет.

В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области отмечают, что в 2022 году проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении храма в деревне Кугаева не предусмотрено (экспертизу проводят в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ того или иного здания, что дает шанс на последующую реставрацию).

Тем временем объединившиеся вокруг идеи сохранения храма тоболяки от имени Кугаевского землячества продолжает собирать средства на восстановление кровли храма. Узнать подробнее о сборе можно в группе землячества Вконтакте. На ремонт крыши до лета намерены собрать около 200 тысяч рублей, уже собрано порядка 32 тысяч рублей.

Влада Нерадовская