В Тобольском районе старт дням татарской культуры дала 86-летняя артистка

| Фото: Тобольский район ВКонтакте | Фото: Тобольский район ВКонтакте

Дни татарской культуры в Тобольском районе начались с дер. Ирек. В течение трех недель артисты районного центра культуры будут выезжать с концертами в села и деревни. Яркие хореографические и вокальные номера исполнят и местные коллективы, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

| Фото: Тобольский район ВКонтакте | Фото: Тобольский район ВКонтакте

Более 20 лет хранит традиции родного народа фольклорно-этнографический ансамбль "Туган тэл" под руководством Асии Сиатудиновой из дер. Ирек. В ее коллективе 12 человек, все почтенного возраста. Солистке Рауссе Назыровой 86 лет. Она поет старинные татарские песни акапелла. Ее ровесница Сачида Рахимзянова – мастер театральных постановок – передает преемникам национальные обряды, а 72-летняя Назия Сиаутдинова исполняет старинные баиты. Музыканты играют на баяне.

"В Тобольском районе проживает большое количество сибирских татар. Благодаря неравнодушным людям здесь сохраняют культуру, традиции и самобытность этого народа. В сфере культуры предстоящий год будет для нас очень насыщенным", - сказал глава района Леонид Митрюшкин.

Так, он сообщил, что при поддержке правительства области будут капитально отремонтированы два сельских клуба – в Булашово и Загваздина.