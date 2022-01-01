В Ишимском районе создадут ОКОнную площадь под открытым небом

| Фото: личный архив Светланы Щукиной | Фото: личный архив Светланы Щукиной

Огромную стилизованную стену деревенской избы с навесом возведут в Ишимском районе. На ней разместят два настоящих старинных окна, подаренных жителями Ишимского района, одно стилизованное и множество уникальных снимков фотопроекта "Это наша история" с изображением окон, ставень и наличников родного края.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор инициативы директор Ишимского РДК Светлана Щукина.

Создание стены станет ключевым мероприятием проекта "ФотоОКО" - объединение креативных оригиналов, который стартует 1 февраля.

"Экспозиционную стену мечтаем разместить у районного Дворца культуры, на самом проходном месте. Ведь посетить организованные выставки внутри помещения человек не всегда сможет, а посмотреть фотографии и полюбоваться настоящим декором деревенской избы во время прогулки – запросто, причем всей семьей", - подчеркнула фотохудожник.

ОКОнная площадь станет новым местом притяжения местных фотографов, краеведов и всех, кто интересуется историей малой родины.

Светлана Щукина пояснила, что проект "Это наша история", который длился пять лет, вызвал живой отклик жителей Ишимского района и юга Тюменской области. Люди, в том числе дети, фотографировали окна в своих деревнях и селах и направляли их автору с указанием названия населенного пункта. Сейчас проект доработан и переименован в "ФотоОКО".

"Раз эта тема отзывается в сердцах людей, значит, ее нужно развивать, рассказывать молодежи о деревянном зодчестве юга Тюменской области посредством фотографий, подключать школьников к сохранению обрамления имеющихся в деревнях окон, экспонировать фотоколлекцию окон на различных площадках с подключением агитбригады и волонтеров", - сказала Светлана.

По словам директора РДК, в рамках "ФотоОКО" 1 мая в Ишимском районе будет запущен челлендж #ОкнаУборка, в котором примут участие волонтеры муниципалитета. Ребята проедут по отдаленным ишимским поселениям и помогут пенсионерам социальной сферы освежить окна: зачистят, ошкурят, подкрасят ставни и наличники.

Напомним, проект "ФотоОКО" приурочен к Году культурного наследия народов России.

| Фото: личный архив Светланы Щукиной | Фото: личный архив Светланы Щукиной

Инна Кондрашкина