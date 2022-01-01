В библиотечном центре для молодежи в Тюмени выставляют изделия народных промыслов

| Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Выставки, посвященные народным промыслам и искусству, будут организовывать в новом ресурсно-выставочном пространстве в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в Тюмени.

"Экспозиции будет меняться каждые два месяца. В марте и апреле посетители побывают на выставке реставраторов Вадима и Святослава Шитовых. Будут представлены изделия, созданные юными тюменцами в студии "Тюменская деревянная игрушка". Затем откроем экспозиции урало-сибирской росписи, а также покажем работы мастеров керамики Людмилы Козловой, Анны Станковой, Айгуль Тархановой", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта, главный библиотекарь Информационно-библиотечного центра для молодежи Надежда Чушева.

Она подчеркнула, что в новом пространстве будут проходить не только выставки, но и встречи с мастерами, мастер-классы и лекции. Информацию о событиях опубликуют в группе Информационно-библиотечного центра для молодежи во ВКонтакте и на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

Новое выставочное пространство открыли в библиотечном центре 24 декабря, в преддверии 2022 года, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Сейчас здесь открыта книжно-предметная экспозиция "На крыльях ремесла: традиции и современность", на которой посетитель может ознакомиться сразу с несколькими видами промыслов: деревянная резьба, урало-сибирская роспись, лоскутное шитье, деревянная игрушка, куклы. Она проработает до 22 февраля.

Посетить зал может любой желающий в часы работы библиотечного центра: со вторника по пятницу - с 10 до 19 часов, суббота и воскресенье — с 10 до 18 часов. Понедельник — выходной. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова