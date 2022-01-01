В Тюменской области в Год культурного наследия реализуют десятки грантовых проектов

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Несколько организаций, учреждений, НКО Тюменской области еще в 2021 году получили федеральную и региональную грантовую поддержку на реализацию проектов в 2022 году, который объявлен президент России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

В число грантополучателей вошли: Folk-пространство "Перекрёсток традиций", ООО "Росстань"; фольклорная мастерская "Фольклор на улицах Сибири!", АНО "ЯромилЪ"; "Живые ремёсла" АНО "Престиж"; проект "Современные форматы развития ремесел" Гильдии мастеров современных и народных ремесел; "Золотая соломка" АНО "Град-столица" и многие другие.

"Указ о проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России был издан 30 декабря 2021 года, и департамент культуры Тюменской области включился в его реализацию уже с первых рабочих дней нового года. Сейчас совместно с коллегами из профильных органов исполнительной власти, подведомственных нам учреждений культуры и муниципальных образований мы формируем план мероприятий, которые пройдут в рамках Года культурного наследия. Особенно важно, что наш план должен коррелироваться с федеральным планом, который будет разработан и утверждён правительством России в ближайшие месяцы. Пока рано говорить о конечном количестве мероприятий, но они однозначно затронут каждый муниципалитет", - подчеркнула директор регионального департамента культуры Елена Майер.

По ее словам, тема сохранения народного искусства и промыслов интересует жителей Тюменской области. Например, на конкурс Президентского фонда культурных инициатив более 30 организаций подали заявки на реализацию проектов именно в этой области.

События, мероприятия Года культурного наследия департамент культуры намерен воплощать в жизнь с другими ведомствами.

"Сфера народного искусства и нематериального культурного наследия касается не только учреждений культуры, но и объектов культурного наследия, велика роль туристической отрасли. Поэтому для нас важно наладить взаимодействие с коллегами из профильных департаментов, комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и, конечно, комитета по делам национальностей, в том числе для создания совместных креативных проектов", - резюмировали эксперты.

Анжела Лебедева