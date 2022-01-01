В Год культурного наследия народов в России пройдет конгресс фольклористов

| Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Всероссийский конгресс фольклористов пройдет в Рязани 16-20 марта. Декады народного творчества и другие акции намечено провести в стране в рамках Года культурного наследия народов, сообщает Российский Дом народного творчества.

В онлайн-встрече 18 января участвовали руководители региональных домов и центров народного творчества 80 регионов.

Директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова рассказала о концепции Года культурного наследия народов России, ключевых мероприятиях, и задачах, которые сегодня стоят перед профессиональным сообществом.

Участники совещания обсудили итоги и новый порядок проведения Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы!". В 2022 году в нем принимают участие театральные, хореографические, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли и духовые оркестры. Заявки принимают до 1 марта.

Подробнее на сайте.