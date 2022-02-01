В Тюменской области создают международное фолк-пространство

| Фото: фольклорный ансамбль "Росстань" | Фото: фольклорный ансамбль "Росстань"

Проект "Folk-пространство "Перекрёсток традиций" реализует ООО "Культурное наследие Сибири "Росстань" из Тюмени. Оно признано победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2021 г. Участниками проекта станут этнографы, фольклористы и коллективы из Тюменской области, Украины и Беларуси.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта, солистка ансамбля "Росстань" Наталья Селиверстова, экспедиционные материалы, записанные в фольклорных экспедициях от переселенцев из Беларуси и Украины, представят в режиме онлайн во время конференций с вузами и колледжами этих государств.

"У нас запланирована видео-конференц-связь с Белорусским государственным университетом культуры и искусств, круглый стол. Можно также организовать видеоконференцию через Zoom для руководителей и участников творческих коллективов как Беларуси, так и Украины, естественно через официальные письма на руководство министерств культуры этих стран, а также непосредственно через обращения на департаменты культуры Могилевской, Гомельской, Витебской областей Республики Беларусь, Черниговской и Харьковской областей Украины", - рассказала она.

Интерактивную фольклорную карту, которые составят авторы проекта по итогам визитов в населенные пункты региона, презентуют коллегам из Беларуси и Украины.

Как отметила Наталья, основной предмет общения с коллегами - истории переселения, бытования традиций в Тюменской области, их сохранение и трансформация.

"На юге Тюменской области сохраняется культурный код народов - русские старожилы, переселенцы северно-русских, западнорусских и южнорусских территорий, а также выходцы из Беларуси, Украины", - уверены авторы.

Сотрудники "Росстань" уже побывали с экспедициями в Викуловском районе. Теперь им предстоит оцифровать аудио- и видеокассеты с записями. Расшифровать песенные и инструментальные фольклорные образцы из 35 деревень. Итогом работы станут запуск сайта и активизация работы фольклорной интерактивной карты.

Старт проекту дан в сентябре 2021 г. Окончание – сентябрь 2022 г. Сумма гранта Президентского фонда культурных инициатив - 1 млн 682 тыс. 760 рублей, софинансирование - 232 тыс. 268 рублей.

Анжела Лебедева