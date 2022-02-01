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В Тобольске архитектурные памятники наполнят изделиями ремесленников

Общество, 15:51 21 февраля 2022

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Архитектурные памятники на Базарной площади Тобольска наполнят мастерскими тобольских ремесленников.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал на своей странице в Instagram. Он побывал в косторезной мастерской семьи Турышевых, в помещении, где братья Арангуловы пишут свои картины, и в доме, где мастер Наталья Привалова создает куклы из ваты.

"В Год культурного наследия народов России начинаем работу по развитию всего, что связано с ремесленным творчеством. Впереди масштабная реконструкция архитектурных памятников на Базарной площади, и чем они будут наполнены, какими красками заиграют, зависит от инициативы наших мастеровых. А мы готовы предлагать, поддерживать, создавать условия, искать решения", - написал градоначальник.

В комментариях Максим Афанасьев предложил тоболякам рассказать, какими талантами славен Тобольск.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram ﻿

Евгений Новоселов

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# культурное наследие , Максим Афанасьев , Тобольск

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