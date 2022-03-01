Спектаклем, стихами и песнями отметили краеведы 35-летие клуба "Тюменская старина"

| Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте | Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте

35-й день рождения клуба "Тюменская старина" его участники отметили 23 марта в Центре татарской культуры, который располагается в доме купца Филимона Колмогорова.

Праздник удался на славу, рассказывает участница клуба и проекта "Гиды 55+" Любовь Уренева: "Поздравления, подарки, концертные номера, танцы, песни, стихи. Мы показали наш любимый мини-спектакль "Утро в семье купца Машарова".

Клуб "Тюменская старина" создан на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева в марте 1987 года. Клуб имеет свой устав, эмблему и девиз: "Считаю долгом своим изучить". Члены "Тюменской старины" опубликовали немало книг и статей об истории тюменской земли в издательствах Тюменской области. Деятельность клуба способствует сохранению исторического наследия, национальной самобытности, традиций старшего поколения, развитию интереса к чтению краеведческой литературы, изучению истории родного края.

| Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте | Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте

С 2021 года клуб возглавила Людмилы Суппес. В залах Тюменской областной научной библиотеки регулярно проходят встречи участников "Тюменской старины", презентации книг, поэтические вечера, литературные гостиные. Краеведческий клуб является не только источником краеведческой информации, но и местом встречи с интересными людьми и единомышленниками.

Оксана Корнеенкова