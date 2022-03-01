  • 24 марта 202224.03.2022четверг
  • USD103,1618
    EUR113,2613
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Спектаклем, стихами и песнями отметили краеведы 35-летие клуба "Тюменская старина"

Общество, 12:47 24 марта 2022

личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте | Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте

35-й день рождения клуба "Тюменская старина" его участники отметили 23 марта в Центре татарской культуры, который располагается в доме купца Филимона Колмогорова.

Праздник удался на славу, рассказывает участница клуба и проекта "Гиды 55+" Любовь Уренева: "Поздравления, подарки, концертные номера, танцы, песни, стихи. Мы показали наш любимый мини-спектакль "Утро в семье купца Машарова".

Клуб "Тюменская старина" создан на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева в марте 1987 года. Клуб имеет свой устав, эмблему и девиз: "Считаю долгом своим изучить". Члены "Тюменской старины" опубликовали немало книг и статей об истории тюменской земли в издательствах Тюменской области. Деятельность клуба способствует сохранению исторического наследия, национальной самобытности, традиций старшего поколения, развитию интереса к чтению краеведческой литературы, изучению истории родного края.

личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте | Фото: личная страница Любови Уреневой во ВКонтакте

С 2021 года клуб возглавила Людмилы Суппес. В залах Тюменской областной научной библиотеки регулярно проходят встречи участников "Тюменской старины", презентации книг, поэтические вечера, литературные гостиные. Краеведческий клуб является не только источником краеведческой информации, но и местом встречи с интересными людьми и единомышленниками.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гиды 55+ , краеведы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 24.03.2022В Тюмени за счет бюджета отреставрируют четыре памятника архитектуры
13:09 24.03.2022Ограничения на поездки из России в Казахстан и Монголию снимут 30 марта
12:47 24.03.2022Спектаклем, стихами и песнями отметили краеведы 35-летие клуба "Тюменская старина"
12:13 24.03.2022Магазин "Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь