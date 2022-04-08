Ансамбль татарской песни "Сандугач" даст юбилейный концерт в Ялуторовске

| Фото: Центр национальных культур в Ялуторовске | Фото: Центр национальных культур в Ялуторовске

Юбилейный концерт вокального ансамбля татарской песни "Сандугач" под руководством Зухры Кожевниковой пройдет в Центре национальных культур в Ялуторовске 8 апреля в 14 часов, сообщают организаторы.

В репертуаре творческого коллектива: старинные народные баиты, татарские частушки, песни различных этнических групп татарского народа, эстрадные песни композиторов Татарстана, авторские песни, а также блок национальных мелодий.

В программе – знакомство с историей творческого коллектива, концертные номера, работа интерактивных локаций и фотозон. Также пройдут выставка изделий декоративно-прикладного творчества, дегустация блюд национальной татарской кухни.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.