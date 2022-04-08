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Тобольский фермер Ибатула Маметов участвует в проекте "ГАРМОНиЯ"

Общество, 17:07 08 апреля 2022

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Тобольский фермер Ибатула Маметов из деревни Масловой, продемонстрировал мастерство игры на гармони главе Тобольского района Леониду Митрюшкину, который посетил личное подсобное хозяйство фермера 8 апреля.

"Жена сказала: петь хочу! Бери гармонь - учись играть! Так и выучился", - рассказал фермер главе Тобольского района историю своего знакомства с инструментом. Видео с записью семейного дуэта Леонид Митрюшкин разместил в своем Telegram-канале.

"Ибатула Маметов самостоятельно освоил инструмент ещё в молодости. Жена душевно пела. Ее таланту нужен был аккомпанемент и он научился не только игре на гармони, баяне и гармонике, но и сам ремонтирует эти инструменты. Хороших гармонистов, конечно, сейчас встретишь не везде. Но я уверен, что в сёлах нашего района, они есть", - рассказал глава Тобольского района.

Ибатула Маметов и другие талантливые тоболяки могут поучаствовать в муниципальном этапе конкурса гармонистов, который проводится с мая до конца лета по проекту "ГАРМОНиЯ" партии "Единая Россия" в Год культурного наследия народов России.

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# гармонь , Тобольский район

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