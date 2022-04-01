Тюменские проекты о культурной идентичности ждут на конкурс президентского фонда

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские авторы творческих проектов могут претендовать на гранты Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок на специальный конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий стартовал 18 апреля.

Отборы проектов пройдут по ускоренной процедуре с 18 по 25 апреля и 26 апреля по 5 мая. Из бюджета на грантовую поддержку планируется направить 1 млрд рублей.

"Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — прокомментировал инициативу проведения специального конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.