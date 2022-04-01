Тюменские проекты о культурной идентичности ждут на конкурс президентского фонда
Тюменские авторы творческих проектов могут претендовать на гранты Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок на специальный конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий стартовал 18 апреля.
Отборы проектов пройдут по ускоренной процедуре с 18 по 25 апреля и 26 апреля по 5 мая. Из бюджета на грантовую поддержку планируется направить 1 млрд рублей.
"Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — прокомментировал инициативу проведения специального конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.