  • 18 апреля 202218.04.2022понедельник
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 7..9 С 0 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские проекты о культурной идентичности ждут на конкурс президентского фонда

Общество, 17:20 18 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские авторы творческих проектов могут претендовать на гранты Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок на специальный конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий стартовал 18 апреля.

Отборы проектов пройдут по ускоренной процедуре с 18 по 25 апреля и 26 апреля по 5 мая. Из бюджета на грантовую поддержку планируется направить 1 млрд рублей.

"Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — прокомментировал инициативу проведения специального конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , конкурс , культура

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 18.04.2022Вдоль старинного мусульманского кладбища в Тюмени высадят "Сад памяти"
18:04 18.04.2022В Тюменской области действуют меры поддержки для сокращенных сотрудников
17:53 18.04.202219 апреля - события дня
17:20 18.04.2022Тюменские проекты о культурной идентичности ждут на конкурс президентского фонда