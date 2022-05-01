Тюменские газовики передали приюту для животных мясо и крупу

| Фото: "Газпром межрегионгаз Север" во ВКонтакте | Фото: "Газпром межрегионгаз Север" во ВКонтакте

Более 100 кг мясных продуктов, 40 кг крупы и 20 пакетов кисломолочной продукции передали для животных приюта "Лучший друг" волонтеры молодежного совета "Газпром межрегионгаз Север", сообщает пресс-служба организации.

"На призыв помочь бездомным животным откликнулось много коллег, приносили продукты, специальные корма и средства по уходу за животным. Мы запланировали еще одну поездку в июне", - рассказала куратор социально-благотворительного направления объединенного молодежного совета ООО "Газпром межрегионгаз Север" Марина Недведская.

Отметим, в приюте на пожертвования содержат более 100 собак. Все четвероногие стерилизованы и привиты.