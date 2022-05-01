  • 17 мая 202217.05.2022вторник
  • USD63,4445
    EUR65,8166
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские газовики передали приюту для животных мясо и крупу

Общество, 18:42 17 мая 2022

"Газпром межрегионгаз Север" во ВКонтакте | Фото: "Газпром межрегионгаз Север" во ВКонтакте

Более 100 кг мясных продуктов, 40 кг крупы и 20 пакетов кисломолочной продукции передали для животных приюта "Лучший друг" волонтеры молодежного совета "Газпром межрегионгаз Север", сообщает пресс-служба организации.

"На призыв помочь бездомным животным откликнулось много коллег, приносили продукты, специальные корма и средства по уходу за животным. Мы запланировали еще одну поездку в июне", - рассказала куратор социально-благотворительного направления объединенного молодежного совета ООО "Газпром межрегионгаз Север" Марина Недведская.

﻿

Отметим, в приюте на пожертвования содержат более 100 собак. Все четвероногие стерилизованы и привиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Газпром межрегионгаз Север , приют , собаки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 17.05.2022Тюменские газовики передали приюту для животных мясо и крупу
18:21 17.05.2022Команда "Космоса" и режиссеры МХАТ проведут питчинг идей для реализации в Тюмени
18:10 17.05.202218 мая - события дня
17:48 17.05.2022300 метров тротуара положат на Ткацком проезде в Тюмени