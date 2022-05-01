Школа гостевого бизнеса собрала более 40 предпринимателей Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школа гостевого бизнеса собрала более 40 предпринимателей из семи муниципальных районов Тюменской области. Это предприниматели из сфер общественного питания, гостиничного бизнеса, фермеры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала эксперт по внутреннему и въездному туризму Тюменской области, спикер школы Любовь Матиевская.

Слушатели месячного курса узнают о современных туристических трендах, о решении финансовых вопросов, работе с клиентской базой.

"Это второе занятие из семи и сегодня мы составили целевой портрет клиента. Каждый из них должен понять, кто его клиент, как с ним взаимодействовать, а на следующем этапе мы создадим туристический продукт. У нас есть четкий план — научить участников просчитывать свой турпродукт и узнать, сколько это будет стоить для конечного потребителя, а еще повысить качество туристических услуг в Тюменской области", — добавила Любовь Матиевская.

Тюменка Елена Силина - автор проекта "Родные люди" говорит, что в школу пришла, потому что сейчас самое время получать новый опыт.

"В прошлый раз мы разделились на команды — правительство, инвесторы, предприниматели и потребители. Каждый со своей позиции посмотрел на турпродукт, проблематику тенденций и пути решений, чтобы через 10 лет бизнес был актуальным. Мозги у нас скрипели, но мы справились. Понравилось, что занятия проводят эксперты, которые прошли кризисы, очень ценно получать от них новые знания", — сказала Елена Силина.

Многие участники только начинают свой путь в сфере гостеприимства и пришли на курс с бизнес-идеями, чтобы дорабатывать свой продукт. Например, тюменка Дарья Черпакова собирается создать глэмпинг с геокупольными конструкциями. Конструкция мобильная, легко и быстро монтируется и демонтируется. Представитель агрофирмы "Новоселезнево" из Казанского района Елена Муштакова рассказала, что они планируют создать в регионе базу отдыха с искусственным прудом для рыбной ловли, с пасекой, комплексом с русскими банями и узбекской кухней. Для помощи в реализации проекта компания подала заявку на грант Ростуризма.

"У нас много земель, есть живописные места. Чтобы они просто так не простаивали, директор решил реализовать вот такой проект. Но пока все в стадии задумки, ждем итогов гранта. Если его одобрят, то начнем в этом году, если нет, то отложим на неопределенный срок. А на курсы пришли учиться, чтобы с азов начинать новое туристическое дело", — поделилась Елена.

Итогом обучения в Школе гостевого бизнеса станет презентация проектов участников, которая пройдет 16 июня. Оценивать участников будет специальная комиссия. По итогу информацию о лучших проектах разместят на туристических интернет-порталах.

Виктория Макарова