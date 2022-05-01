Советники директоров по воспитанию появятся в колледжах Тюменской области

| Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

В средних профессиональных учреждениях Тюменской области появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими организациями. В 2022 году в колледжах и техникумах планируется открыть 12 вакансий, еще 36 - в школах региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист ресурсного центра проекта "Навигаторы детства" в Тюменской области Елена Скворцова.

"Отбор специалистов на замещение новой должности пройдет в рамках всероссийского конкурса кадрового резерва советников директоров "Навигаторы детства 2.0". О желании поучаствовать в нем заявил уже 101 педагог. Таким образом, на одно вакантное место претендуют в среднем по два человека. У победителей появится приоритетное право на трудоустройство. А участники, которые получат хорошие оценки экспертов, тоже смогут быть приглашены на эту должность по мере формирования вакансий", - уточнила она.

Напомним, в 2021 году Тюменская область вошла в число 11 пилотных регионов для реализации проекта "Навигаторы детства". По итогам конкурсного отбора 138 педагогов стали советниками директоров по воспитанию и работе с детскими организациями. В 2022 году проект расширится до 45 субъектов РФ. Увеличится и охват – к работе подключатся все муниципальные школы и колледжи.

Елена Скворцова отметила, что первый год у советников директоров по воспитанию в Тюменской области был насыщенным. Специалисты прошли курсы корпоративного университета РДШ, обучались в центрах "Артек" и "Орленок", участвовали в днях единых действий вместе с советниками директоров и школьниками из других пилотных регионов. Проводились всероссийские соревнования для детей и родителей, конкурсы профмастерства среди педагогов.

"В 2022 году педагоги, которые пройдут отбор и станут советниками директоров также в обязательном порядке пройдут обучение в "Артеке", поучаствуют в образовательных форумах. Кроме того, все педагоги, занимающие эту должность, постоянно повышают свои профессиональные компетенции, перенимают опыт коллег из других регионов и сами делятся лучшими практиками", - добавила Елена Скворцова.

Прием заявок на участие в конкурсе "Навигаторы детства 2.0" продлится до 1 июня. Регистрация проходит на сайте Корпоративного университета РДШ.

Любовь Голышева