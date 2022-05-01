Тюменские путешественники могут попасть в Австрию и Францию без ПЦР-тестов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Российские и иностранные художники объединятся, чтобы украсить Тюмень новыми артами

Австрия и Франция отменили масочный режим для российских туристов с 16 мая. Лаос и Мьянма открыли границы для россиян с 9 и 15 мая, посетить Новую Зеландию можно будет с 31 июля, сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Туристам для посещения Австрии не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Также упростили масочный режим: ресторанах и музеях маска не требуется, ее нужно надевать в больницах, супермаркетах и общественном транспорте. Франция отменила ношение средств защиты на внутренних авиарейсах и в поездах. Для въезда в страну нужна виза и отрицательный ПЦР-тест не более 72 часов.

Италия и Испания сохранили масочный режим в автобусах и самолетах.

Вьетнам с 15 мая снизил требования на въезд в страну. Россиянам не нужна виза, если они планируют находится там не более 15 суток. Израиль с 20 мая не будет требовать анализ на коронавирус, достаточно теста на антитела, сделанный не позднее 24 часов.

С 9 мая Лаос открыл границы для туристов. Россияне смогут отдыхать без визы в течение 30 дней. Невакцинированные граждане от 12 лет должны предоставить результаты экспресс-теста по прибытии. Мьянма открыта для российских путешественников с 15 мая. Приезжающим нужен сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест, электронная виза. С 31 июля привитые россияне смогут посетить Новую Зеландию. Для этого нужна гостевая виза. Прием заявок на нее пока приостановлен.