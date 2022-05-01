Российские и иностранные художники объединятся, чтобы украсить Тюмень новыми артами

| Фото: пресс-служба фестиваля "Морфология улиц" | Фото: пресс-служба фестиваля "Морфология улиц"

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Российские и иностранные художники дистанционно создадут парные эскизы для фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", который пройдет в Тюмени в июле.

В 2022 году фестиваль впервые получил статус международного. "В этом году художники из России и других стран объединятся в пары — арт-группы и создадут парные эскизы. Иностранные авторы присоединятся к работе дистанционно. Пока мы определили девять художников из России, с иностранными еще ведем переговоры", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе фестиваля.

За время существования фестиваля в городе появилось более 100 артов. Проект паблик-арта пройдет в областной столице в пятый раз. Тема года — "Внутренний дом".

Авторы из России известны: Красил Макар и художественное объединение "ГУЙ" из Екатеринбурга, Михаил Добровольский из Воронежа, Анастасия Дунаева из Москвы, Эрик Железка из Санкт-Петербурга, Влад Лукьянович из Владивостока, Иван Горшков из Воронежа. Участники проекта провели несколько дней в Тюмени, чтобы понять идентичность города и отразить ее в своих эскизах. Художник Константин Росляков познакомил участников со Старой Зарекой, владелица независимого книжного "Никто не спит" Дарья Новикова рассказала про историю и ценность Текутьевского кладбища, тюменские художники Артем Долгих и Эльвира Хусаинова устроили творческую встречу в своей мастерской.

Позже каждый из участников проекта объединится в арт-группу с иностранным художником. В июле авторы из России вернутся в Тюмень, чтобы создать арты.

"Для нас было важно привезти художников в Тюмень до начала фестиваля, чтобы у них появились чувства, эмоции, связанные с этим местом. В 2022 мы заранее погрузили их в локальный контекст, чтобы он отразился в работах участников. За три дня художники узнали историческую и творческую Тюмень, искупались в термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. Теперь у участников есть полтора месяца, чтобы в паре с иностранным художником подготовить эскиз, учитывая особенности Тюмени", — пояснила руководитель проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Инна Пахомова