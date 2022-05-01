В Тюменской области несовершеннолетним запретят посещать кальянные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект, предусматривающий запрет на пребывание несовершеннолетних в местах, предназначенных только для реализации и использования кальянов и другой никотинсодержащей продукции, единогласно поддержали члены комитета областной думы по социальной политике.

Если на заседании облдумы депутаты поддержат эту инициативу, то Тюменская область, по словам председателя комитета Ольги Швецовой, станет первым регионом в Уральском федеральном округе, где введут подобные ограничения.

"Сейчас такие ограничения уже действуют в одиннадцати субъектах Российской Федерации", - отметила она.

Проект закона внесли заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик, глава комитета по социальной политике Ольга Швецова и заместитель председателя комитета Глеб Трубин для охраны здоровья несовершеннолетних от последствий употребления табака и другой никотинсодержащей продукции, а также в связи с ростом её популярности у молодёжи.