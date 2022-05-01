Команда "Космоса" и режиссеры МХАТ проведут питчинг идей для реализации в Тюмени

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

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Онлайн-питчинг идей околотеатральных и творческих проектов арт-резиденции "Архивация нас" начнется 25 мая в 15 часов. Семь лучших идей команда МТЦ "Космос" реализует с режиссерами-магистрантами школы-студии МХАТ с 1 по 11 июня.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель "Космоса" Александрина Шаклеева, предложить идею во время питчинга могут не только участники проекта "Архивация нас".

"Мы будем смотреть на актуальность идеи, её креативность и реалистичность исполнения. Нам важно, чтоб проекты, которые будут реализованы были созвучны времени и имели перспективы дальнейшей жизни - это и прокат на площадке Космоса, и участие в фестивалях и гастролях", - отметила она.

Первый показ эскизов пройдёт в Космосе 12,13 июня. По словам Александрины, те идеи, которые не будут реализованы в рамках "Архивации нас", организаторы хотели бы в дальнейшем видеть на площадке "Космоса". Они также могут стать участниками конкурса "ЦЕХ" и Шоу-кейса тюменских театров, где смогут получить поддержку для дальнейшей полноценной реализации.

Напомним, проект тюменского "Космоса" "Архивация нас" выиграл грант 2 млн 636 тыс. рублей по итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Он включает в себя четыре лаборатории: новые медиа и звуковой ландшафт, хореография, драматургия и театр горожан. Реализуется с 25 апреля, а завершится к середине июня 2022 г.

"На данном этапе нам кажется, что у нас получилось сделать большой проект, в который вовлечено много людей из разных регионов. Мы надеемся, что проект поможет горожанам высвободить творческую энергию и необычно провести свободное время, а может и сделать собственные спектакли, перформансы, инсталляции. "Космос" всегда стремился к тому, чтоб искусство было доступным каждому - не только как зрителю, но и как автору", - говорит Александрина Шаклеева.

Заявку на питчинг идей 25 мая подать здесь.

Анжела Лебедева