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Тюменцы в кубе на набережной стали участниками проекта "Архивация нас"

Общество, 12:10 27 апреля 2022

МТЦ "Космос"

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Черный куб на набережной Туры в районе "Конторы пароходства" стал местом генерации идей жителей города, решившихся на участие в проекте "Архивация нас". Горожанам предоставили доступ к направлениям: новые медиа и звуковой ландшафт, хореография, драматургия и театр горожан.

Надев наушники, скачав ТГ-канал "Архивация нас" тюменцы следовали предложениям, которые поступали им от организаторов лабораторий. Так, в медиа они в комментарии отправляли свои звуки, предложения, которые созрели в этот момент в их голове. В хореографии изображали позу, элемент танца, возникший у них в это время. В драматургии горожане получили возможность с помощью бумаги, вырезок, клея, маркеров создать свой творческий продукт. Театр горожан – место для обсуждения проблем.

ИА "Тюменская линия" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" МТЦ "Космос" ﻿

"Нам бы хотелось, чтобы внутри театра горожан люди говорили о тех проблемах, которые их волнуют. Городские это проблемы или их личные - для нас не принципиально. Мы сегодня здесь на набережной неслучайно, нам бы хотелось, чтобы помимо тех людей - более 10 тысяч читающих нас в соцсетях – появились новые люди, которым интересно то, чем занимается "Космос", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

Проект "Архивация нас" - это четыре лаборатории, участники которых генерируют свои идеи. Затем ими займутся режиссеры - магистранты школы-студии МХАТ. 12-13 июня на сцене "Космоса" пройдет презентация проектов. Лучшие, по мнению экспертов и зрителей, отберут для обменных гастролей в Омск, Казань и Новосибирск.

"На онлайн-курс драматурга Элины Петровой "Я — архив. Автоэтнография меня" было более 50 заявок. Участники отмечают, что они увлечены, вышло много работ, но мы не стали устраивать читки публичные, потому что это личный материал. Мы с уважением относимся к желаниям участников. Открыта регистрация на современные танцевальные практики, театр горожан. Это все будет идти до июня", - говорит Александрина.

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Напомним, проект тюменского "Космоса" выиграл грант 2 млн 636 тыс. рублей по итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Анжела Лебедева

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# Александрина Шаклеева , грант , МТЦ "Космос" , проект

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