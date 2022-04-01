Награды в шести направлениях завоевали тюменцы на XXI молодежных Дельфийских играх

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Медали и специальные дипломы в шести направлениях завоевали деятели культуры из Тюменской области на XXI молодежных Дельфийских играх России.

В номинации "Академическое пение" медалистами стали Валерия Бирюкова и Гадир Байрамов из колледжа искусств ТГИК.

В направлении "Эпидемиология и биоинформатика" медали у Глеба Дорогова, Давида Агабалаева и Дарьи Кочневой из Тюменского госуниверситета.

В направлении "Цирковое искусство" медали выиграли Полина Герасимова из цирковой студии "Мечта", а также Дарья Матвеева из цирковой студии "Икар". Специальный диплом получил Александра Вальман из ДК "Поиск".

В номинации "Сложное трюковое исполнение" диплом у эстрадно-цирковой студии "Сказочный мир".

Медаль в направлении "Эстрадное пение" получила вокальная группа Stereofocus, представлявшая колледж искусств ТГИК, дипломантом стала вокальная группа VIVA.

Также специальный диплом в направлении "Духовые инструменты" у Николая Тайшина; в направлении "Фотография" — у Данила Сокирко из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Всего в XXI молодежных Дельфийских играх России участвовали более 2 тыс. 500 молодых деятелей культуры. Регион представили 90 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района.