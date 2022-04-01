Тюменские студенты-медики вошли в Топ лучших в финале международной хирургической олимпиады

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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Тюменский ГМУ попал в Топ лучших команд в финале XXX Московской международной студенческой хирургической олимпиады им. академика М.И. Перельмана, сообщает пресс-служба вуза.

Участниками стали более 500 студентов, представляющих 21 вуз из России и ближнего зарубежья. Программа включала в себя 30 конкурсов. Будущие врачи соревновались в выполнении различных хирургических манипуляций, связанных с эндоскопической, торакальной, микрососудистой, пластической, кардиохирургией и другими смежными дисциплинами.

"Несмотря на все сложности, с которыми нам пришлось столкнуться при подготовке, наша команда показала хороший результат и прекрасную технику выполнения оперативных вмешательств, а также слаженность работы. Подтверждение тому – похвала со стороны жюри, которую мы слышали неоднократно во время оценки многих конкурсов", - рассказала об олимпиаде участница тюменской команды, студентка 4 курса ТюмГМУ Анна Стейгайлова.