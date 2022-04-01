Тюменский дворник с помощью метлы и лопаты создает песочные шедевры

| Фото: профсоюз работников образования администрации Тюмени | Фото: профсоюз работников образования администрации Тюмени

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Дворник детского сада №146 в Восточном мкр Тюмени Валерий Кардашин создает песочные шедевры. Для этого он использует только метлу и лопату. Благодаря ему уличные площадки превратились в произведения искусства.

По информации профсоюза работников образования, дворник-художник старается подбирать рисунки, подходящие по возрасту ребятам. Для ясельных групп рисует машинки, трактор, черепашку. На площадках для ребят постарше на песке разворачиваются целые сюжеты сказок.

Для детей предшкольного возраста - тематические изображения с надписями.

По словам Валерия Кардашина, идеи приходят внезапно, и их очень много. Известно, что с детства он любил рисовать, продолжил своё увлечение и на службе в Чехословакии, где служил писарем – оформлял стенгазеты и политиздания.

Воспитанники детского сада и жители соседних домов наблюдают за творчеством дворника и ждут от него новых песочных произведений.