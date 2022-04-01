В селе Каскара Тюменского района завершена реконструкция магистральной сети водоснабжения

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

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Завершена реконструкция магистральной сети водоснабжения в селе Каскара. Рядом с трубопроводом, диаметром 100 мм, проложены коммуникации диаметром 315 мм и протяженностью более километра, сообщает Тюменский водоканал.

"Увеличение втрое диаметра трубы повысит надежность и качество водоснабжения во всем селе. Важно, что новый трубопровод вводится в начале дачного сезона, когда водопотребление традиционно увеличивается", - отметил начальник цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района "Росводоканал Тюмень" Андрей Мартюченко.

27 апреля новая линия будет подключена к системе водоснабжения села. После этого старые сети выведут из эксплуатации, а организация-подрядчик благоустроит территорию.

Напомним, что жители Каскары, а также соседних сел Яр, Ембаево и деревни Тураева, получили городскую воду в декабре 2020 года. На сегодняшний день кроме поселений по Тобольскому тракту к чистой городской воде подключены села Луговое и Кулаково. Сейчас ведется строительство водоводов от Тюмени к селам Онохино и Червишево. В планах на 2022-2023 годы строительство водоводов к селу Мальково, поселку Боровскому и поселениям вдоль Московского тракта.