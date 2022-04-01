Предприятие Сладковского района первым в Тюменской области вышло на сев однолетних трав

| Фото: mcx.gov.ru/ | Фото: mcx.gov.ru/

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Работники кооператива "Таволжан" Сладковского района вышли на посев однолетних трав 27 апреля. Вовремя справится с сезонными полевыми работами предприятию поможет новая техника.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал главный специалист отдела по управлению АПК администрации Сладковского района Андрей Иванов.

"Мы не можем прогнозировать, до какого числа продлится сев. Все зависит от природно-климатических условий. Из-за недостатка влаги в почве мы будем смотреть, как прогревается земля, какие будут запасы влаги", - добавил он.

В 2022 году кооператив "Таволжан" приобрел трактор "Беларус", две косилки, прицепную жатку, два пресс-подборщика, один комплекс грабель. Андрей Иванов отметил, что "Таволжан" является флагманом в сельском хозяйстве района. Предприятие использует 65% пашни. Последние три года аграрии перестраивают работу на взаимодействие основного производства, то есть растениеводство станет вспомогательным для животноводства.

По словам эксперта, фермеры района на 100 % подготовили технику к посевной. "Всю технику готовят сразу после сезонов. Когда проходят полевые работы, предприятия делают дефектовку. Подвижные составы, энергоносители стараются ремонтировать и готовить до зимы", - сказал Андрей Иванов.

Добавим, площадь посева зерновых культур в Сладковском районе в 2022 году составляет 19 тыс. 243 га. Всего посевов вместе с многолетними травами - 29 тыс. 3 га. "В прошлом году площадь была чуть меньше. Аграрии идут с нарастанием. Нет выгоды увеличивать посевные площади, потому что мы преследуем цель интенсивного растениеводства, земледелия", - отметил специалист.

Юлия Карандашева