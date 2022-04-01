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В Тюмени в микрорайоне Плеханово готов фундамент под новую школу

Губернатор, 13:31 27 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Строительство школы в микрорайоне Плеханово на 1 тыс. 500 мест идет по плану. Свайное поле уже готово.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в 2021 году во время прямой линии он пообещал тюменцам, что новая школа в активно строящемся микрорайоне будет.

Общая площадь нового школьного здания - почти 20 тысяч кв. метров. На прилегающей территории ученики смогут поиграть в хоккей и мини-футбол, сдать нормы ГТО. Ввести школу в строй планируется в июле 2023 года.

"Кроме того, в следующем году мы достроим еще три школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайоне "Ямальский-2" и жилом районе "Тура". Начнется строительство 11 школ в сельских районах. А 1 сентября в новом здании встретят День знаний ребята из поселка Богандинский Тюменского района", - проинформировал Александр Моор.

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# Александр Моор , строительство школ

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