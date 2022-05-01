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Тюменский пенсионер отдал "внучке" 600 тысяч рублей

Происшествия, 14:48 17 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

88-летний житель Тюмени поверил звонившей "внучке" и передал ей 600 тыс. рублей. Полиция ведет поиски мошенницы.

По информации регионального управления МВД, неизвестная представилась внучкой и сообщила, что по ее вине произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. Она убедила пенсионера в том, что для урегулирования вопроса нужна крупная сумма денег, которую тот передал молодому человеку, подъехавшему к дому. В итоге мужчина лишился 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Розыск злоумышленников продолжается.

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# мошенничество

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