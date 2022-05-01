32 жителя Тюменской области поборются за участие в национальном чемпионате "Абилимпикс"

| Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

32 человека стали победителями VII регионального чемпионата "Абилимпикс", который прошел в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске с 16 по 18 мая. Теперь им предстоит пройти отборочный этап, чтобы представить сборную Тюменской области на национальном чемпионате "Абилимпикс" в Москве.

В этом году участники чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — 162 конкурсанта — состязались в 18 компетенциях. Было семь новых направлений — "Гончарное дело", "Роспись по шелку", "Промышленная робототехника", "Предпринимательство", "Резьба по дереву", "Электропривод и автоматика", "Дизайн персонажей / анимация", а также традиционные компетенции, в числе которых "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Торговля", "Адаптивная физическая культура", "Слесарное дело".

В этом году участники соревновались в четырех возрастных линейках: "Школьники", "Студенты", "Специалисты" и новой категории — "Baby", предназначенной для ребят от шести лет и старше.

Отборочный этап национального чемпионата "Абилимпикс" состоится в июне 2022 года, национальный финал — в августе.