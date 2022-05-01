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Тюменские предприниматели начали получать бесплатные токены для записи электронной подписи

Экономика, 17:30 20 мая 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

В Тюмени индивидуальные предприниматели и юридические лица при открытии расчётного счета в Сбере получают бесплатный токен для записи и безопасной эксплуатации электронной подписи от ФНC. Предложением банка уже воспользовалось 30 малых предприятий.

Предприниматели также могут получить сертификаты электронной подписи — независимо от того, есть ли у юридического лица расчетный счет в Сбербанке. В Тюмени от лица ФНС сертификаты выдают два офиса Сбера: по ул. Мельникайте, 135б и по ул. Рижской, 61. Для записи необходимо иметь сертифицированный USB-токен.

"Более 57 тысячи клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка имеют возможность получить или переоформить сертификаты электронной подписи в офисах нашего банка. А новые клиенты Сбера при открытии расчетного счета могут воспользоваться акционным предложением и получить токен для хранения и применения ключей электронной подписи без дополнительных затрат", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью.

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещён актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу.

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# Сбербанк

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