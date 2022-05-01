Девять человек спасли при пожаре в многоэтажке в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Девять человек, в том числе двух детей, спасли огнеборцы при пожаре на ул. Ставропольской в Тюмени вечером 20 мая. Еще 12 человек эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о задымлении в восьмиэтажном доме поступило в 18 часов 28 минут. Пожар произошел в квартире на первом этаже. Наблюдалось задымление двух нижних этажей.

"Ориентировочная площадь пожара 20 квадратных метров. В 18 часов 56 минут открытое горение ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших на пожаре нет", – рассказали в ведомстве.

На место вызова работали 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений города. Огнеборцы задействовали пять единиц основной и специальной пожарной техники.