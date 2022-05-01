Тюменцы могут сэкономить несколько миллионов рублей при покупке дома по льготной ипотеке с господдержкой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут сэкономить несколько миллионов рублей при покупке дома по льготным ипотечным программам с господдержкой. К таким выводам пришли эксперты консультационного центра ДОМ.РФ, подсчитав разницу между ипотекой, оформленной по средней в стране ставке, и льготной.

Для расчета специалисты взяли кредит на 5 млн рублей на 20 лет. Выяснилось, что при оформлении займа на рыночных условиях по ставке в 15% ежемесячный платеж составит около 66 тыс. рублей, а общая переплата по процентам – 10,8 млн рублей. В то же время с оформлением кредита по "Семейной ипотеке" со ставкой 6% платеж составит 35,8 тыс. рублей в месяц, а переплата по процентам – около 3,6 млн рублей.

Таким образом, использование льготной программы позволит почти вдвое сэкономить на ежемесячных выплатах и в три раза уменьшить общую переплату.

Эксперты напоминают, что можно воспользоваться и другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговым вычетом, программой поддержки многодетных семей. Если использовать их все, то дополнительно только на процентах можно сэкономить ещё более 1 млн рублей.