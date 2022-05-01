  • 23 мая 202223.05.2022понедельник
  • USD58,8862
    EUR60,8953
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Президент Ассоциации глэмпингов России поделится с тюменцами секретами развития туризма

Общество, 14:33 23 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Агрохолдинг «Юбилейный» в Тюменской области внепланово повысит зарплату сотрудникам

Президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира встретится на платформе ZOOM со слушателями тюменской Школы гостевого бизнеса, расскажет о секретах развития туризма 24 мая, начало в 10 часов, сообщает инвестагентство Тюменской области.

Еще один спикер мероприятия - проектный менеджер, член совета Ассоциации сельского туризма Республики Татарстан Венера Адамович.

Жанна и Венера презентуют программы по запуску глэмпингов и других объектов отдыха на природных территориях, расскажут о юридических аспектах открытия глэмпинг-проектов, обсудят зарубежный опыт и дадут рекомендации по созданию туристического бизнеса в рамках фермерских хозяйств.

Заявку на участие в Школе гостевого бизнеса можно оставить по ссылке. Контактный телефон: 8-982-961-53-47, Екатерина Паршукова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# глэмпинг , инвестиционное агентство Тюменской области , туризм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 23.05.2022Жители Тюменского района освоят письмо гусиным пером и научатся плести косы
15:57 23.05.2022Тюменцев просят поддержать голосами постановку "Сокровище семи морей"
15:35 23.05.2022Восемь семей из аварийного дома по улице Шебалдина в Тюмени получили новое жилье
15:25 23.05.2022Эксперт: Тюменская область, несмотря на санкции, держит устойчивые экономические показатели