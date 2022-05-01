Президент Ассоциации глэмпингов России поделится с тюменцами секретами развития туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира встретится на платформе ZOOM со слушателями тюменской Школы гостевого бизнеса, расскажет о секретах развития туризма 24 мая, начало в 10 часов, сообщает инвестагентство Тюменской области.

Еще один спикер мероприятия - проектный менеджер, член совета Ассоциации сельского туризма Республики Татарстан Венера Адамович.

Жанна и Венера презентуют программы по запуску глэмпингов и других объектов отдыха на природных территориях, расскажут о юридических аспектах открытия глэмпинг-проектов, обсудят зарубежный опыт и дадут рекомендации по созданию туристического бизнеса в рамках фермерских хозяйств.

Заявку на участие в Школе гостевого бизнеса можно оставить по ссылке. Контактный телефон: 8-982-961-53-47, Екатерина Паршукова.