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Агрохолдинг "Юбилейный" в Тюменской области внепланово повысит зарплату сотрудникам

Экономика, 14:43 23 мая 2022

агрохолдинг «Юбилейный»

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Агрохолдинг "Юбилейный" в Ишиме произведет внеплановую индексацию заработной платы 2 тыс. сотрудникам с 1 июля. Предыдущее повышение зарплаты на предприятии прошло в начале 2022 г.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила PR-специалист агрохолдинга "Юбилейный" Вера Казанцева.

Повышением оплаты труда работников агрохолдинг занимается ежегодно. По словам генерального директора агрохолдинга Сергея Мамонтова, внутренними нормативными актами для сотрудников предусмотрен расширенный социальный пакет: материальная помощь к отпуску, ежегодная премия, чествование лучших специалистов, льготные путевки в детские оздоровительные лагеря и на санаторно-курортное лечение.

"Мы несем перед работниками ответственность не только по букве закона, но и моральную. Геополитические события в мире, санкции, наложенные на РФ, значительно повлияли на уровень инфляции, соответственно и на уровень жизни. Нам важно, чтобы рабочие чувствовали стабильность, поэтому мы приняли решение внепланово проиндексировать уровень заработной платы. Размер индексации составит 10 процентов", - сказал Мамонтов.

Напомним, агрохолдинг "Юбилейный" - масштабное сельхозпредприятие Тюменской области. Является лидером производства свинины и готовой продукции. Занимает шестое место в Национальном бизнес-рейтинге ведущих предприятий РФ по разведению свиней.

Ишимское предприятие за 40-летнее существование прославилось своими инновационными технологиями и высокой социальной активностью.

Анжела Лебедева

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# агрохолдинг Юбилейный , зарплата , предприятия

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