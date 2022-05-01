Омутинские гармонисты выступят на областном конкурсе "Гармония"

| Фото: ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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Омутинский район стал первой площадкой, где прошло выступление коллектива детской школы искусств "Удальцы" в рамках областного фестиваля-конкурса "Гармония", сообщает ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Как отметил председатель конкурсной комиссии фестиваля Виктор Рейн, омутинцы проявили себя активно. Уже 40 человек подтвердили свое участие в конкурсе. "Мы не случайно в Омутинском районе. Здесь есть школа искусств, которая сохраняет традиции. Одна из задач фестиваля — увлечь молодежь, чтоб они воспитали в себе любовь к баяну и тоже продолжили эти традиции. Задача у нас сложная. Много номинаций и желающих тоже", - рассказал Виктор Рейн.

15-летний воспитанник Омутинской ДШИ Андрей Осинцев выступит на конкурсе сразу в трех номинациях. Он уверен, что борьба за звание лучшего коллектива будет серьезная. "На фестивале я буду играть и в составе ансамбля "Удальцы", и в дуэте, и сольно. Я думаю, конкуренция будет большая, так как музыкальных школ стало больше в районах. Будем готовиться", - поделился Андрей Осинцев.

Сейчас в регионе проходят отборочные этапы во всех муниципалитетах, затем начнутся зональные. Конкурс "Гармония" рассчитан на разные возрастные категории: до 20 и старше 20 лет. Участвуют как профессионалы, так и любители. Предусмотрены две номинации: "Инструментальное исполнительство" и "Поющий гармонист".

Напомним, что инициатором конкурса выступил депутат Госдумы от Тюменской области, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка. "Когда играет гармонь, поет душа человека. Этот музыкальный инструмент является неотъемлемой частью наших национальных традиций. Важно поддерживать талантливых гармонистов Тюменской области. В состав жюри вошли знаменитые гармонисты, лауреаты международных конкурсов. Гала-концерт по итогам конкурса состоится в ноябре 2022 года в Тюменском районе", – рассказал Иван Квитка.

Оргкомитет конкурса возглавили секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов и глава областного департамента культуры Елена Майер.

По словам Андрея Артюхова, который курирует этот проект, конкурс востребован у жителей области: "Он направлен на укрепление народной культуры, популяризацию игры на гармони и развитие талантов наших земляков".