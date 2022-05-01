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Волонтеры Тюменской области и Югры представят Россию на международном форуме в Таджикистане

Общество, 15:03 23 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменской области и Югры в составе российской делегации расскажут о своем опыте на международном молодежном форуме "Волонтерство в деле сохранения культурного наследия на пространстве содружества независимых государств" в Таджикистане, сообщила ИА "Тюменская линия" представитель делегации, руководитель регионального благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник" Анастасия Левинова.

Конференция пройдет на базе учебного центра Национального банка вблизи Худжанда с 25 мая по 1 июня.

Россию представят шесть человек. "В составе нашей делегации есть представитель из Боровской детской школы искусств. Мы поставили такую цель, чтобы сельские территории тоже поучаствовали в форуме, рассказали про свой опыт в волонтерстве", - говорит Анастасия Левинова.

Тюменцы расскажут, как от единичного волонтера дойти до социально ориентированной некоммерческой организации, как эта система выстроена в субъектах страны.

В этом году участие в форуме примут делегации из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана и России.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с организаторами форума, с делегациями из других стран. Посмотрим, в каком формате пройдет мероприятие, и пригласим к нам в гости. Покажем, как мы организуем подобные встречи", - поделилась Анастасия Левинова.

Участников форума ждут тренинги на командообразование; выставка-презентация стендов; презентация добровольческих практик, проектов, опыта организаций и страны в целом; пленарные дискуссии; экскурсионная программа; межкультурные, творческие вечера.

Юлия Карандашева

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# волонтеры , добровольчество , международные отношения

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