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Тюменская область получит 132 млн рублей на строительство спортплощадок в 2022-2024 годах

Экономика, 16:28 23 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Федеральная субсидия в размере 132 млн рублей будет выделена Тюменской области на строительство модульных спортивных залов и умных спортплощадок в 2022-2024 годах.

52 млн рублей из федерального бюджета регион получит в 2022 году, 60 млн рублей — в 2023 году и 20 млн рублей выделят в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьезное внимание. По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий – от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Всего российские регионы дополнительно получат более 3 млрд рублей.

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# бюджет , Михаил Мишустин , распоряжение , спортивная площадка

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