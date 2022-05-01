На тюменской набережной дополнительно установили 38 скамеек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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38 скамеек дополнительно установили на одном из участков набережной в Тюмени. О нехватке скамеек сообщил местный житель на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".

"В ходе совместной работы ЦУР Тюменской области и администрации Тюмени проблема была устранена, на указанном участке специалисты МКУ "Тюменьгормост" дополнительно установили скамейки", — прокомментировали в Центре управления регионом Тюменской области.

Кроме платформы "Госуслуги. Решаем вместе" жители региона могут оставлять обращения и жалобы в комментариях сообществ органов власти и ЦУР Тюменской области.