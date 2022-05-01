Как тюменские коровы сорвали гастроли Бальмонта, рассказали в музее отеля "Восток"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Авторский взгляд на историю Тюмени представил директор музея отеля "Восток" Сергей Егоров в музейную ночь 21 мая.

Он провел экскурсию по пяти тематическим площадкам, расположенным в холлах девятиэтажного отеля. По словам историка, источником формирования экспонатов стали этнографические экспедиции и антикварные аукционы, которые легли в основу экспозиций "Тюмень – столица деревень", "Тобольск - город-ангел", "Тюмень XX века" и другие.

Интересно и неординарно экскурсовод развил "скотскую" тему в Тюмени. Рассказал, почему в областной столице исстари держали много скота, чем была обусловлена такая необходимость и какие выгоды и курьезы несла городу.

Сергей Егоров разъяснил преданием из "Истории Сибири" Герхарда Миллера одну из версий названия Тюмени, которая заложена в переводе слова – десять тысяч. Предание гласит, что когда-то, в незапамятные времена, в Тюмени жил богатейший татарский мурза, который хвастался своим огромным стадом. Он говорил, что если животными набить все четыре смыкающихся вокруг центра Тюмени огромных оврага, то получится 10 тысяч.

"В основе Тюмени лежит "скотская" тема – количества скота, которое держали горожане. Тема содержания и выпаса коров была актуальна со времен основания города, продолжалась во все время развития Тюмени и была затронута в более позднее время в творчестве нашего современника Владислава Крапивина в рассказе "Далеко-далеко от моря"... В том числе поэтому Тюмень называли столицей деревень", - пояснил краевед.

В тюменских газетах начала 20 столетия, которых на тот момент было три, неоднократно поднимали эту тему: "По вечерам по-прежнему продолжает разгуливать скотина, немалое беспокойство приносят гуляющие по улице Спасской быки, занимающиеся флиртом".

Из другой заметки: "По наиглавнейшей улице вы можете любоваться, как во время вечернего заката красивого тюменского солнца торжественно по Царской улице шествуют козы, коровы и другие четвероногие леди. Поступь тихая, степенная, со знанием своего права идти там, где им захочется".

В 1915 году вернувшийся в Петроград с гастролей из Тюмени русский поэт-символист Константин Бальмонт жаловался в интервью корреспонденту газеты "Новое время", что в Тюмени коровы съели все анонсы о его приезде, потому что они были наклеены на клейстер и представляли живой интерес для голодных сибирских животных.

"Тюменская скотина сорвала все мои гастроли", - сказал поэт.

По данным, приведенным Сергеем Егоровым, в 1936 году население Тюмени составляло 71 тыс. человек, а каждая четвертая тюменская семья держала корову – это было необходимостью. Расположенная у начала сибирского водного пути Тюмень долгое время являлась единственными воротами в Сибирь. Через нее проходило огромное количество переселенцев: арестантов, ссыльных и их семей, а так же тех, кто просто искал лучшей доли. Люди шли с другой стороны Урала, из совершенно иных климатических условий. А Тюмень предлагала им транзитные услуги: по питанию, гардеробу, расположению и необходимой помощи. Город вырабатывал то, что составляло основу его жизнедеятельности: развивал кожевенное, маслобойное производства, шил обувь, варил мыло, валял валенки, а также ткал свои знаменитые ковры. Для всего этого требовалось большое количество коров.

"Если же в городе держать коров, люди начинают воспроизводить образ жизни, характерный для сельской местности. И сам город реагирует на это, пытается вырваться из предгородской жизни, а у него не получается. Потому долгое время и называли Тюмень столицей деревень", - подытожил историк.

Сергей Егоров завершил экскурсию по первой экспозиции частушкой.

Есть в Сибири город древний,

Он основан в тьме веков,

Он ушел вперед деревни,

Да отстал от городов.

Экскурсия продолжалась два часа, за это время историк рассказал историю возвращения знаменитого композитора Александра Алябьева на родину, в Тобольск, но уже в качестве ссыльного с потерянным дворянским титулом и ежедневно проходящим вмененную ему унизительную процедуру покаяния в Захарьевской церкви.

Открыл секрет, почему в музее висит картина знаменитого художника Василия Перова "Охотники на привале" и отчего у него и его отца – тобольского прокурора Григория Криденера – разные фамилии.

Желающих узнать больше об истории родного края ждут в отеле "Восток" на бесплатную экскурсию каждую субботу по предварительной записи.

Инна Кондрашкина